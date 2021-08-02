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В Рязанской области от COVID-19 скончались еще шесть человек
За все время пандемии от коронавируса умерли 808 человек. Данные на 2 августа приводит федеральный оперштаб.

В Рязанской области от COVID-19 скончались еще шесть человек. Данные на понедельник, 2 августа, приводит федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии от «ковида” умерли 808 человек.

За сутки заболели 123 рязанца, выздоровели 106 человек.

Всего за время пандемии заболели 35 415 рязанца, вылечились от коронавируса 32 903 человек.

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 23 508 — до 6 312 185. Подтверждены 785 смертей пациентов, за все время пандемии — 160 137.