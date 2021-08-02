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В Рязани задержали двух мужчин, распространявших наркотики в регионах
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ и части 5 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере»).

В Рязани задержали двух мужчин, перевозивших наркотики и распространявших их через закладки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ и части 5 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере»).

Во время расследования дел выявили сеть по бесконтактному сбыту наркотиков. Отмечается, что к преступлениям были причастны более 20 злоумышленников.

Полиция совместно с отрядом спецназа «Гром» и сотрудниками управления ФСБ с июня 2020 года по март 2021 года задержали в Рязани и соседних регионах 11 мужчин и девять женщин от 19 до 33 лет. 16 из них были жителями Рязанской области, одна проживала в столице, один — в Ростове-на-Дону. Также задержали мужчину из Омска, 22-летняя женщину из Татарстана, которая временно жила в Рязани. Двух из задержанных ранее судили за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Преступники общались через интернет и скрывались. Они распределяли свои роли в незаконном бизнесе по распространению наркотиков в Московской и Рязанской областях.

Во время досмотров всего полиция изъяла более трех килограммов «синтетики».

Следователи возбудили уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем»). Злоумышленникам грозят сроки до 10 и 20 лет. 11 подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, девятерых подозреваемых заключили под стражу.