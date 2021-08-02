В Рязани отметили 91-ю годовщину ВДВ

Перед началом выступлений, возле «Спартака» разметили боевую технику. На площади выстроились броневики, автомобили повышенной проходимости, военные грузовики и другая спецтехника, которая стоит на вооружении ВДВ.

В Рязани отметили день ВДВ военно-спортивным праздником. Оно прошло в понедельник, 2 августа, на стадионе «Спартак».

На празднике 91-й годовщины образования воздушно-десантных войск побывал Николай Любимов и другие представители власти, курсанты, полицейские, ветераны и горожане.

Перед началом выступлений, возле «Спартака» разметили боевую технику. На площади выстроились броневики, автомобили повышенной проходимости, военные грузовики и другая спецтехника, которая стоит на вооружении ВДВ.

На стадионе Любимов поздравил всех с праздником.

«День воздушно-десантных войск и день рождения Рязани уже давно мы отмечаем одновременно. Рязань — столица ВДВ. И такое высокое звание город достойно несет многие годы. История Рязани — это история ратных подвигов, беспримерного мужества защитников отечества. Рязанский край это родина настоящих героев… Сотня офицеров ВДВ, окончивших наше легендарное училище, по праву считают Рязань своим вторым домом. Боевые заслуги и героизм десантников — это часть славной истории нашего региона. На их примере мы сегодня воспитываем молодежь, учим быть настоящими патриотами и достойными защитниками родины», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в городе созданы все условия для профессиональной и творческой реализации каждого человека. По его словам, с поддержкой десантников и умных, талантливых, инициативных рязанцев «по плечу все задачи».

После официальной части прошли показательные выступления роты почетного караула десантного училища, а на стадион приземлились спортсмены-парашютисты с флагами России, ВДВ и Рязани.

Над стадионом также несколько раз пролетели пилотажные группы. Затем прошла военно-прикладная эстафета: десантники разбирали автоматы, бегали на время в противогазах, с гирями и «раненными» товарищами.

Курсанты-десантники также провели выступление с рукопашным боем и стрельбе из автоматов. А отряд спецназначения инсценировал для зрителей захват военной базы противника.

На сцене выступили и музыкальные ансамбли, в том числе «Крылатая пехота».

Завершилось мероприятие «Офицерским вальсом» и всеобщим исполнением песни «Синева».

Мероприятие проходило с соблюдением необходимых норм безопасности. Всем гостям на входе выдавали маску.