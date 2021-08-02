В Рязани на улице Есенина столкнулись «Лада» и «Ауди», есть пострадавшие

Подробности происшествия приводит региональное управление МВД.

В Рязани столкнулись две легковушки. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 31 июля, примерно в 19:35 вблизи дома 1Б по улице Есенина. По предварительной информации, 35-летний рязанец на Lada-211230 при перестроении столкнулся с Audi A6, которым управлял 28-летний местный житель.

Травмы получили водитель первого автомобиля и 28-летний пассажир иномарки. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.