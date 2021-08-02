Спрос на курьерскую доставку «Почты России» у жителей Рязанской области вырос на 41%

Вызвать курьера для отправки письма или посылки можно круглосуточно с помощью сайта «Почты России» в разделе «Курьер», в мобильном приложении компании или по телефону 8 (4912) 92 60 08. По приезду сотрудник оформит отправку, примет оплату и доставит отправление весом до 31,5 кг адресату на дом или в офис.

За шесть месяцев в Рязанской области курьеры «Почты России» приняли и вручили более 50 000 посылок и бандеролей. Об этом сообщили в компании.

«Курьерская доставка — быстрый и надежный способ передачи посылок. Тем более, что вызвать курьера „Почты России“ можно прямо к себе домой или в офис, что значительно сэкономит время как отправителя, так и получателя. Клиентам предоставляются услуги по приему, доставке и вручению почтовых отправлений EMS по принципу „от двери до двери“. Экспресс-отправление является регистрируемым, что позволяет контролировать его доставку и вручение с помощью трек-номера», — рассказали в «Почте России».

В компании рассказали, что курьерская доставка в Рязани имеет все, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов — подготовленный персонал, современное оборудование, новые автомобили. Прием и доставку посылок осуществляют 11 курьеров на шести автомобилях Lada Largus и двух Ford Transit. Постоянными клиентами EMS-службы «Почты России» в Рязанской области, в основном, являются юридические лица, их доля составляет 85%. Отмечается, что чаще всего услугами пользуются рязанские производители ООО «Пять звезд» (изготовление спецодежды) и ООО «Фахманн Руссланд» (кровельные системы водоотвода и вентиляции).