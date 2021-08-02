\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
30°
Втр, 03
24°
Срд, 04
24°
ЦБ USD 73.02 -0.12 03/08
ЦБ EUR 86.77 -0.22 03/08
Нал. USD 72.66 / 73.35 12:51
Нал. EUR 86.51 / 87.10 12:51
Новости
Публикации
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 2021 14:18
2 575
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
12 033
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
4 320
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
4 402
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Спрос на курьерскую доставку «Почты России» у жителей Рязанской области вырос на 41%
Вызвать курьера для отправки письма или посылки можно круглосуточно с помощью сайта «Почты России» в разделе «Курьер», в мобильном приложении компании или по телефону 8 (4912) 92 60 08. По приезду сотрудник оформит отправку, примет оплату и доставит отправление весом до 31,5 кг адресату на дом или в офис.

За шесть месяцев в Рязанской области курьеры «Почты России» приняли и вручили более 50 000 посылок и бандеролей. Об этом сообщили в компании.

«Курьерская доставка — быстрый и надежный способ передачи посылок. Тем более, что вызвать курьера „Почты России“ можно прямо к себе домой или в офис, что значительно сэкономит время как отправителя, так и получателя. Клиентам предоставляются услуги по приему, доставке и вручению почтовых отправлений EMS по принципу „от двери до двери“. Экспресс-отправление является регистрируемым, что позволяет контролировать его доставку и вручение с помощью трек-номера», — рассказали в «Почте России».

В компании рассказали, что курьерская доставка в Рязани имеет все, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов — подготовленный персонал, современное оборудование, новые автомобили. Прием и доставку посылок осуществляют 11 курьеров на шести автомобилях Lada Largus и двух Ford Transit. Постоянными клиентами EMS-службы «Почты России» в Рязанской области, в основном, являются юридические лица, их доля составляет 85%. Отмечается, что чаще всего услугами пользуются рязанские производители ООО «Пять звезд» (изготовление спецодежды) и ООО «Фахманн Руссланд» (кровельные системы водоотвода и вентиляции).

Вызвать курьера для отправки письма или посылки можно круглосуточно с помощью сайта «Почты России» в разделе «Курьер», в мобильном приложении компании или по телефону 8 (4912) 92 60 08. По приезду сотрудник оформит отправку, примет оплату и доставит отправление весом до 31,5 кг адресату на дом или в офис.