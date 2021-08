Спасение младенца и поиски пропавшей рязанки. Главные новости выходных 31 июля-1 августа

В минувшие выходные в Рязанскую область вернулась жара, началась подготовка ко Дню города. Происходили и события, заставившие рязанцев поволноваться. Вспомним главные новости двух дней.

В минувшие выходные в Рязанскую область вернулась жара, началась подготовка ко Дню города. Происходили и события, заставившие рязанцев поволноваться. Вспомним главные новости двух дней.

Происшествия

В Рязани на улице Черновицкой в субботу, 31 июля, произошло лобовое столкновение двух легковушек. В результате происшествия один из автомобилей перевернулся, водители обеих машин получили травмы.

В Рязани штаб по поиску пропавшей матери двоих детей свернули, активные выезды и общий сбор больше не планируются. Однако поиск Елены Сергеевны Логуновой не завершен, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Ведется активная информационная работа и отработка необходимых задач.

Суд постановил заключить под стражу двух граждан Азербайджана, которые продали покупателям смертельно опасный метиловый спирт на трассе М5 «Урал» под Рязанью. После употребления вещества три человека отравились и скончались.

В Рязани в субботу, 31 июля, в 19:00 из Оки спасатели подняли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Всего к работам привлекались две единицы техники, четыре человека.

Полицейские спасли от смерти девятимесячного мальчика, который подавился яблоком и начал задыхаться. Капитан оказал малышу первую помощь, а его напарник вызвал бригаду скорой. До их прибытия полицейские сделали все необходимое: ребенок нормально задышал.

На Первомайском проспекте дебошир разбил окна офиса и повредил припаркованную машину. Злоумышленник был сильно пьян, он уснул на месте и позже не смог объяснить полиции случившееся. После оценки ущерба мужчину привлекут к ответственности в соответствии с законом.

Рязанский адвокат Олег Леонов погиб в автокатастрофе ночью 1 августа. Трагедия произошла 1 августа около 4:40 в Рязанском районе на 537-м километре дороги «Золотое кольцо». 38-летний Леонов на Mazda 6 не справился с управлением, улетел в кювет и врезался в дерево.

К другим новостям

С 17 июля по 24 августа рязанцы смогут увидеть в ночном небе «падающие звезды» — метеорный поток Персеиды. Об этом сообщается в группе RZNASTRO. Максимум активности метеорного потока придется на 12 августа — можно будет наблюдать до 110 метеоров в час. Окончание потока Персеид — 24 августа.

В Рязани в выходные 7-8 августа пройдет празднование Дня города. Со 2 по 8 августа проведут множество культурных и развлекательных мероприятий, приуроченных к 926-летию Рязани. Опубликована подробная программа.

Александр Амелин снялся в клипе российского исполнителя Niletto на песню Someone like you. Амелин учился в РязГМУ, также он участник известного рязанского танцевального коллектива «2D». Команда неоднократно выигрывала в местных и межрегиональных танцевальных фестивалях.