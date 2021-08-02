Скончалась сотрудница пресс-службы Рязанской областной думы Татьяна Потапова
Татьяне Евгеньевне был 61 год. Прощание с ней пройдет 3 августа в Николо-Ямском храме. Начало в 11 часов.
Скончалась сотрудница пресс-службы рязанской областной думы Татьяна Потапова. Об этом РЗН. Инфо сообщили в региональном парламенте.Татьяне Евгеньевне был 61 год. Прощание с ней пройдет 3 августа в Николо-Ямском храме. Начало в 11 часов.По неофициальной информации, Татьяна Потапова в последнее время лечилась от коронавируса.