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Скончалась рязанский мастер кружевоплетения Диана Смирнова
Работы Дианы Смирновой являются классикой декоративно-прикладного искусства рязанской земли. Мастер создала технике цветного численного михайловского кружева изделия, которые стали украшением коллекций многих музеев России и мира.

В Рязанской области скончалась мастер кружевоплетения, лауреат государственной премии РСФСР в области литературы и искусства Диана Смирнова. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил глава регионального минкульта Виталий Попов.

«Диана Алексеевна не только тщательно изучила уникальный опыт михайловских кружевниц, но и привнесла в него много нового, авторского», — написал он.

Попов отметил, что работы Дианы Смирновой являются классикой декоративно-прикладного искусства рязанской земли. Он рассказал, что мастер создала технике цветного численного михайловского кружева изделия, которые стали украшением коллекций многих музеев России и мира.

Глава ведомства выразил соболезнования родным и близким рязанки.