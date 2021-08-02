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Рязанцев ждет массовое отключение воды
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 9:00 до 17:00.

Со вторника, 3 августа, рязанцев ждет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • улица 1-й Мервинский проезд;
  • улица Мервинская, дома №№ 2, 2а, 2б, 4, 7;
  • улица Баженова, дома №№ 3, 3 В, 36 корпус 1, 24 корпус 1, 36, 14, 35, 12а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16; 16а, 18, 30, 32, 44, 48, 5, 7, 9, 1, 13, 15, 17, 19/17, 41б, 41, 39б, 48, 31, 26, 35 корпус 6, 33, 29, 27;
  • улица Голенчинское шоссе, дома №№ 61, 30, 32, 34, 36, 36а, 40/1, 42, 44, 21, 15;
  • Конюшенный двор;
  • улица Старая Дубрава, дом №№ 8 (детсад № 30), 1;
  • улица Славянский проспект, дома №№ 6, 3, 5;
  • улица Родниковая, дома №№ 26, 24, 22, 20, 16, 14, 10, 8, 17, 19, 21, 11, 9, 7, 5, 3, 13;
  • улица Ключевая, дома №№ 23, 19, 12, 15, 13, 18, 16, 14, 12, 11, 7, 9, 6, 5, 3, 1;
  • улица Снежная, дома №№ 14, 16, 10, 12, 6, 4;
  • улица 1-й Старосадский проезд, дома №№ 11, 12, 10, 4, 6, 8, 3, 1;
  • улица 3-й Старосадский проезд, дома №№ 1, 3;
  • улица Старый Сад, дома №№ 17, 11, 13, 18, 7, 8, 10, 16, 14;
  • улица переулок Баженова, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Также в поселке Шлаковый снизят подачу холодной воды.