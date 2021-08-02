Рязанцев предупредили о дожде с грозой

Ухудшение погоды прогнозируется в ночь на вторник, 3 августа.

В Рязанской области во вторник, 3 августа, ожидается облачная погода. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью температура ожидается +15…+20 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

Однако к вечеру понедельника, 2 августа. погода резко ухудшится. В ночь на вторник в Рязанской области ожидается небольшой дождь с грозой. При грозе возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду.