Рязанцев предупредили о дожде с грозой
Ухудшение погоды прогнозируется в ночь на вторник, 3 августа.
В Рязанской области во вторник, 3 августа, ожидается облачная погода. Соответствующий прогноз опубликовало региональное управление МЧС.
Ночью температура ожидается +15…+20 градусов, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
Однако к вечеру понедельника, 2 августа. погода резко ухудшится. В ночь на вторник в Рязанской области ожидается небольшой дождь с грозой. При грозе возможны порывы ветра до 13-18 метров в секунду.