Родители школьников начнут получать выплаты в десять тысяч рублей

Выплаты планировалось начать с 16 августа, но президент Владимир Путин поручил начать их раньше, чтобы родители смогли подготовиться к учебному году.

В понедельник, 2 августа, в России начали перечислять выплаты по 10 тысяч рублей не школьников.

Выплаты планировалось начать с 16 августа, но президент Владимир Путин поручил начать их раньше, чтобы родители смогли подготовиться к учебному году.

10 тысяч рублей могут получить семьи, в которых есть дети от шести до 18 лет. Шесть лет ребенку должно насупить до 1 сентября 2021 года, 18 лет — не раньше даты выхода указа. Также выплаты положены семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок обучается по общеобразовательным программам.

Семьи также получат выплаты на детей шести лет, если те еще не учатся в школе, и и 17 лет, если они закончили школу и поступили в колледж или университет.

Деньги можно будет получить только безналичным способом.