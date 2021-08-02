Появилось видео с места ДТП под Рязанью, где погиб адвокат

Появилось видео с места аварии с рязанским адвокатом на автодороге «Золотое кольцо». Соответствующие кадры в понедельник, 2 августа, опубликовало в социальных сетях.

Авария произошла в воскресенье, 1 августа. По предварительным данным, 38-летний рязанский адвокат Олег Леонов на автомобиле Mazda вылетел в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм он скончался на месте ДТП. Его пассажира госпитализировали с травмами.

Ранее полиция опубликовала подробности смертельного ДТП с рязанским адвокатом.