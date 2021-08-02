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Появились подробности ДТП у Рязанской ГРЭС в Новомичуринске
Авария произошла в субботу, 31 июля. Пострадали водитель и 45-летняя пассажирка Hyundai Еlantra. Последнюю доставили в больницу.

В аварии на улице Промышленной в Новомичуринске виновен водитель Hyundai Еlantra. Подробности ДТП в понедельник, 2 августа, приводит ИД «Пресса”.

По предварительным данным, водитель на Hyundai Еlantra на скорости столкнулся с идущим навстречу Nissan Terrano. Затем он протаранил еще две припаркованные иномарки: Nissan Qashqai и Datsun.

Водителю первого автомобиля оказали помощь на месте. 45-летнюю пассажирку Hyundai Еlantra госпитализировали в приемный покой Новомичуринской межрайонной больницы.

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники пронской Госавтоинспекции. Выясняется, был ли водитель иномарки в момент аварии пьян.

Напомним, авария произошла в субботу, 31 июля, в 19.15 на улице Промышленной, недалеко от второй проходной Рязанской ГРЭС.