Полицейские раскрыли кражу денег из «Мерседеса» на окраине Рязани

Мужчину поймали «по горячим следам».

В поселке Семчино рязанец украл деньги из автомобиля Mercedes. Подробности инцидента приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился 36-летний рязанец с заявлением, что из его автомобиля пропали десять тысяч рублей и компрессор. Машину он припарковал у своего дома в поселке Семчино.

Просмотрев записи с ближайших видеокамер полицейские заметили злоумышленника в футболке с двумя контрастными полосами. Позже правоохранители начали объезд ближайших улиц города и опрашивали местных жителей. Вскоре они увидели мужчину в похожей футболке и с компрессором в руках. Им оказался 39-летний местный житель. Ранее он был судим за неуплату алиментов.

По информации полицейских, мужчина специально обходил дворы в поселке, чтобы украсть деньги из припаркованных автомобилей. Дверь Mercedes была не заперта, там рязанец и нашел десять тысяч рублей и компрессор. Деньги он потратил на выпивку. Полицейские задержали его по пути домой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.