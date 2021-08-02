\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
31°
Втр, 03
22°
Срд, 04
23°
ЦБ USD 73.02 -0.12 03/08
ЦБ EUR 86.77 -0.22 03/08
Нал. USD 72.55 / 73.70 16:27
Нал. EUR 86.3 / 87.00 18:49
Новости
Публикации
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 14:18
2 825
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
12 325
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
4 528
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
4 640
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полицейские раскрыли кражу денег из «Мерседеса» на окраине Рязани
Мужчину поймали «по горячим следам».

В поселке Семчино рязанец украл деньги из автомобиля Mercedes. Подробности инцидента приводит региональное управление МВД.

В полицию обратился 36-летний рязанец с заявлением, что из его автомобиля пропали десять тысяч рублей и компрессор. Машину он припарковал у своего дома в поселке Семчино.

Просмотрев записи с ближайших видеокамер полицейские заметили злоумышленника в футболке с двумя контрастными полосами. Позже правоохранители начали объезд ближайших улиц города и опрашивали местных жителей. Вскоре они увидели мужчину в похожей футболке и с компрессором в руках. Им оказался 39-летний местный житель. Ранее он был судим за неуплату алиментов.

По информации полицейских, мужчина специально обходил дворы в поселке, чтобы украсть деньги из припаркованных автомобилей. Дверь Mercedes была не заперта, там рязанец и нашел десять тысяч рублей и компрессор. Деньги он потратил на выпивку. Полицейские задержали его по пути домой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.