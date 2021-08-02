Поисковик нашел медальон рязанского советского солдата

Поисковик нашел медальон рязанского советского солдата, рожденного в 1911 году в Старожиловском районе Рязанской области.

Поисковик нашел медальон рязанского советского солдата. Соответствующий ролик он опубликовал в Tik-Tok.

Согласно автору ролика, он нашел медальон красноармейца Петра Антоновича Маркина, рожденного в 1911 году в Старожиловском районе Рязанской области.

«Призван старожиловским районным военкоматом Старожиловского района Рязанской области. Последнее место службы — 125-я стрелковая дивизия, 414-й артиллерийский полк. До этого момента считался пропавшим безвести с декабря 1944 года. Поиск родственников уже начат”, — говорится в ролике.

В комментариях пользователи отметили, что родственников солдата нашли.