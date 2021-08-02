Менеджер МакSим заявила, что певица пошла на поправку
О состоянии певицы рассказала ее менеджер Маргарита Соколова.
Певица МакSим идет на поправку. Об этом заявила менеджер артистки Маргарита Соколова в интервью телеканала «
По ее словам, в состоянии Марины Абросимовой наметились явные улучшения.
«Надо просто сейчас время! И все! Все идет на поправку», — прокомментировала Соколова.
Ранее Маргарита Соколова сообщила, что скорее всего Марине Абросимовой понадобится длительное лечение, восстановление и реабилитационные процедуры.
Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек, а также полости в правом легком и проблемы с сердцем.