Менеджер МакSим заявила, что певица пошла на поправку

О состоянии певицы рассказала ее менеджер Маргарита Соколова.

Певица МакSим идет на поправку. Об этом заявила менеджер артистки Маргарита Соколова в интервью телеканала « Звезда ”.

По ее словам, в состоянии Марины Абросимовой наметились явные улучшения.

«Надо просто сейчас время! И все! Все идет на поправку», — прокомментировала Соколова.

Ранее Маргарита Соколова сообщила, что скорее всего Марине Абросимовой понадобится длительное лечение, восстановление и реабилитационные процедуры.

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек, а также полости в правом легком и проблемы с сердцем.