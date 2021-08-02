Мужчина, утонувший в Александро-Невском районе, был пьян

45-летний мужчина приехал с семьей на пляж около поселка Александро-Невский 1 августа. Водолазы, приехавшие на место, подняли тело мужчины со дна водоема.

Мужчина, утонувший в Александро-Невском районе, был пьян. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР по области Илью Яковлева.

По информации издания, 45-летний мужчина приехал с семьей на пляж около поселка Александро-Невский 1 августа. Он выпил и пошел купаться, остальные остались на берегу и готовили шашлык.

Спустя время заметили, что мужчины долго нет. На место вызвали полицию, но на берегу найти рязанца не смогли. Водолазы, приехавшие на место, подняли тело мужчины со дна водоема.

Организована доследственная проверка.

Напомним, тело нашли утром в понедельник, 2 августа.