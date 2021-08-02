\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
30°
Втр, 03
24°
Срд, 04
24°
ЦБ USD 73.02 -0.12 03/08
ЦБ EUR 86.77 -0.22 03/08
Нал. USD 72.66 / 73.35 12:51
Нал. EUR 86.51 / 87.10 12:51
Новости
Публикации
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
31 июля 2021 14:18
2 572
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
12 028
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
4 317
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
4 400
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мужчина, утонувший в Александро-Невском районе, был пьян
45-летний мужчина приехал с семьей на пляж около поселка Александро-Невский 1 августа. Водолазы, приехавшие на место, подняли тело мужчины со дна водоема.

Мужчина, утонувший в Александро-Невском районе, был пьян. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Скопинского МСО СУ СКР по области Илью Яковлева.

По информации издания, 45-летний мужчина приехал с семьей на пляж около поселка Александро-Невский 1 августа. Он выпил и пошел купаться, остальные остались на берегу и готовили шашлык.

Спустя время заметили, что мужчины долго нет. На место вызвали полицию, но на берегу найти рязанца не смогли. Водолазы, приехавшие на место, подняли тело мужчины со дна водоема.

Организована доследственная проверка.

Напомним, тело нашли утром в понедельник, 2 августа.