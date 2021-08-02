Летний «Эрудит» определил сильнейшие команды Рязанского приборного завода

Кубок проходил в два этапа. На первом командам задали 15 вопросов с четырьмя вариантами ответа на каждый. На обсуждение каждого вопроса давали 30 секунд. Выбранные ответы заносились в игровые бланки. За каждый правильный ответ начислялось одно очко.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) провели командный турнир Летний кубок «Эрудит АО «ГРПЗ"-2021». В интеллектуальном состязании приняли участие 18 команд в составе четырех игроков.

Кубок проходил в два этапа. На первом командам задали 15 вопросов с четырьмя вариантами ответа на каждый. На обсуждение каждого вопроса давали 30 секунд. Выбранные ответы заносились в игровые бланки. За каждый правильный ответ начислялось одно очко.

Во втором этапе состязаний команды получили 20 цитат героев популярных фильмов. Затем звучали фрагменты саундтреков из отечественного и зарубежного кино, которые участники турнира сопоставляли с текстами и искали правильное сочетание. За каждый верный ответ в копилку команды добавлялось одно очко.

«Считаю, что на сегодняшний день «Эрудит» — одно из самых популярных корпоративных мероприятий среди заводчан. Об этом говорит и тот факт, что даже в сезон отпусков количество желающих сыграть не убавляется, — отметила член совета молодежного центра АО «ГРПЗ» Юлия Дрожжина. — При подготовке заданий мы решили учесть особенности времени года и сделали игру легкой, увлекательной, азартной. Участники в полной мере смогли продемонстрировать знания, смекалку, скорость принятия решений, а также умение работать в команде на общий результат, что немаловажно и в игре, и в повседневной работе. К тому же любители интеллектуальных битв получили массу позитива и прекрасную эмоциональную разрядку».