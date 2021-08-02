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Из-за коронавируса 16 рязанских детских садов отправили на карантин
Всего противоэпидемические мероприятия продолжаются в 23 образовательных учреждениях: 16 детсадах, трех школах, двух ссузах и двух вузах.

В Рязанской области 16 детских садов отправили на карантин. Об этом утром в понедельник, 2 августа, сообщили в региональном оперштабе.

Всего противоэпидемические мероприятия продолжаются в 23 образовательных учреждениях: 16 детсадах, трех школах, двух ссузах и двух вузах.

С начала пандемии из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, по состоянию на 9:00 2 августа приехали 106 214 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3923 человек. Его уже прошли 102 291 человек, все обследованы и здоровы.