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Игорь Маковский поручил премировать сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за высокие финансовые показатели работы
Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» поставил задачу в течении суток провести единовременную денежную выплату всем категориям персонала филиалов и дочерних компаний, за исключением высшего менеджмента. Ее получат более 54 000 работников.

В рамках еженедельного оперативного совещания под председательством главы энергокомпаний первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Артем Алешин доложил о финансовых показателях обществ за первое полугодие 2021 года. Он сообщил, что компании завершили шесть месяцев с положительными результатами, нарастив чистую прибыль. Это позволяет провести премирование сотрудников организаций за высокие достижения в работе. Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» поставил задачу в течении суток провести единовременную денежную выплату всем категориям персонала филиалов и дочерних компаний, за исключением высшего менеджмента. Ее получат более 54 000 работников. Базовая выплата составит 5000 рублей, также дополнительно по 2500 рублей будет направлено работникам трех филиалов, которые признаны лучшими в сводном рейтинге — Белгородэнерго, Владимирэнерго и Калугаэнерго. Помимо этого, по 2500 рублей получит персонал Воронежэнерго за наиболее эффективную работу в сфере развития дополнительных услуг и высокий уровень клиентоориентированности."Наш главный ресурс — это наши сотрудники. Мы постоянно совершенствуем социальную политику компаний, создаем максимально комфортные условия для труда и отдыха, выплачиваем льготы и пособия, налажена система постоянного премирования. Август — один из самых затратных месяцев для семей с детьми. Дополнительная денежная выплата станет поддержкой в разгар отпусков и в преддверии начала нового учебного года", — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.