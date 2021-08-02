Абоненты МегаФона смогут бесплатно слушать 75 млн песен в Apple Music

Абоненты МегаФона смогут бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Предложение запустили с учетом актуальных потребностей клиентов — сегодня около 20 млн абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами.

Абоненты МегаФона смогут бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Предложение запустили с учетом актуальных потребностей клиентов — сегодня около 20 млн абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами, рассказали в компании.

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для оффлайн прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объемном звуĸе Dolby Atmos на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android. Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа.

Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».Запуск нового предложения стал результатом программы исследований МегаФона, в рамках которой специалисты компании изучают актуальные потребности абонентов. Это позволяет предоставить пользователям наиболее релевантные решения", — рассказали в компании.

В организации отметили, что около 20 млн абонентов МегаФона ежемесячно используют музыкальные стриминговые сервисы. 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет. Чаще всего стриминговыми сервисами пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Cамары, Уфы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.