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Жители Касимова на пять дней останутся без газа
«Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает о временном прекращении подачи газа жителям города (левая сторона) на период с 8-00 23 августа до 17-00 27 августа (с учетом повторных пусков).

Жители Касимова на пять дней останутся без газа. Об этом сообщает администрация города.

Касимовское территориальное отделение ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщает об отключении (левой стороны города) с 8:00 23 августа до 17:00 27 августа (с учетом повторных пусков).

«Просим отнестись с пониманием — ремонтные работы необходимо провести для бесперебойной подачи газа в дома жителей города», — говорится в сообщении.