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Во Вьетнаме запретили ввоз всех телефонов и смартфонов с сетями 2G и 3G
Также власти страны планируют бесплатно раздать смартфоны с системой 4G всем малообеспеченным семьям.

Во Вьетнаме запретили ввоз всех телефонов и смартфонов с сетями 2G и 3G. Об этом в четверг, 19 августа, пишет «ГЛАС.RU» со ссылкой на эксперта telegram-канала «Восточный ветер».

Также власти страны планируют перевести население к современным моделям смартфонов и телефонов, поддерживающих сети 4G. До 2025 года они бесплатно раздадут два миллиона 100 тысяч смартфонов с системой 4G всем малообеспеченным вьетнамским семьям.

По мнению властей, это поможет скорее полностью перейти на стандарты связи хотя бы поколения 4G, в то время как в соседнем Китае активнейшим образом уже распространяются самые современные стандарты связи пятого поколения.