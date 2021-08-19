В «Яндекс.Картах» появились стилизованные изображения рязанских достопримечательностей

Аналогичные пометки есть на Яндекс-картах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Яндекс» разместил на своих картах Рязани стилизованные изображения местных достопримечательностей. Возможно, так впервые оказавшимся в городе пытаются помочь найти популярные у туристов места.

В центре Рязани отмечены кремль, памятник Есенину на набережной, цирк, областная филармония, главный корпус РГУ и театр драмы, а в Октябрьском городке — музей вооружения и техники ВДВ.

Аналогичные пометки есть на Яндекс-картах Москвы и Санкт-Петербурга. А вот с картами Тулы, Калуги, Владимира или Ярославля подобных изменений не произошло.