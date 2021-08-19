В Сасове задержали пьяного водителя

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.

В Сасове задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В среду, 18 августа, в Сасове инспекторы ГИБДД заметили «ВАЗ», который медленно ехал по дороге.

При проверке оказалось, что 22-летний местный житель имеет характерные признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя, неуверенная походка, покраснение лица.

Медосвидетельствование показало у водителя 0,822 промиль алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.