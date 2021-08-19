В Сасове задержали пьяного водителя
Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.
В Сасове задержали пьяного водителя. Об этом
В среду, 18 августа, в Сасове инспекторы ГИБДД заметили «ВАЗ», который медленно ехал по дороге.
При проверке оказалось, что 22-летний местный житель имеет характерные признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя, неуверенная походка, покраснение лица.
Медосвидетельствование показало у водителя 0,822 промиль алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе.
Полицейские составили протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.