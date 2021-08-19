В Сасове пенсионер покончил с собой

Тело 74-летнего мужчины нашли в гараже.

В Сасове пенсионер покончил с собой. Об этом сообщает « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник.

Тело 74-летнего мужчины нашли в четверг, 19 августа, в гараже. По информации издания, мужчина ушел из дома 13 августа и не вернулся. Труп обнаружил его сосед по гаражу.

«По факту обнаружения трупа мужчины 1947 года рождения проводится доследственная проверка», — сообщила «МК в Рязани» следователь районного следкома Екатерина Войнова.

Пенсионер оставил предсмертную записку.