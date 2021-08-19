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В Рязанской области от COVID-19 скончались еще шесть человек
Всего число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 885.

За сутки в Рязанской области еще шесть человек скончались от коронавируса, всего число смертельных случаев в регионе с начала пандемии достигло 885. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе заболели еще 123 рязанца, всего с начала пандемии выявили в Рязанской области выявили 37 493 заражений. За сутки вылечились 89 человек, всего — 34 284.

За сутки в России заболели 21 058 человек, всего с начала пандемии число зараженных достигло 6 684 531. За сутки выздоровели 24 017 человек, всего вылечились 5 963 054. За сутки умер 791 человек, всего с начала пандемии скончались 173 700.