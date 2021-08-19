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В Рязани пройдет шестой международный фестиваль спектаклей о любви
В программе показ постановок российских и зарубежных коллективов.

В Рязани пройдет шестой международный фестиваль «Свидания на Театральной». Об этом в четверг, 19 августа, передает «Интерфакс».

Показ пройдет с 15 по 21 ноября. Рязанцам и гостям города покажут работы российских и зарубежных коллективов. В частности, заявлены артисты из Индонезии, Нижнего Тагила, Великого Новгорода, Мичуринска, Липецка, Москвы и Санкт-Петербурга.

В программе десять номинаций, среди которых «Лучшая история любви», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и другие.

Сам Рязанский Драмтеатр в будущем, 234-м сезоне, представит на суд зрителей три премьерных спектакля: спектакль-бенефис народной артистки России Людмилы Прокопьевны Коршуновой «Голливуд крупным планом» (18+), премьера которого запланирована на 17 сентября; спектакль малой формы «Я танцую как дебил» (18+) по пьесе рязанского драматурга Игоря Витренко, премьера назначена на 13 октября; спектакль по пьесе А. П. Чехова «Иванов» (18+), премьера которого ожидается 4 ноября.

Еще одним новшеством нового театрального сезона станет продажа театральных номиналом 1000 и 3000 рублей, которые можно использовать в качестве подарка для любителей театрального искусства.

Ограничение по возрасту 18+