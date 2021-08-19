В Рязани на улице Новой на две недели перекроют движение

Движение закроют из-за капитального ремонта теплосетей. Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме движения.

В Рязани на улице Новой на две недели перекроют движение. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 19 до 30 августа движение транспорта закроют на улице Новой от пересечения с улицей Циолковского до пересечения с улицей Горького. Причина — проведение капитального ремонта теплосетей.

Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме движения:

Автобусы

№№ 4, 6, 17, 20 при движении от остановки «Кальное» будут следовать по Касимовскому шоссе, улице Грибоедова, улице Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

Маршрутки