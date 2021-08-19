В Рязани на улице Новой на две недели перекроют движение
Движение закроют из-за капитального ремонта теплосетей. Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме движения.
В Рязани на улице Новой на две недели перекроют движение. Об этом
С 19 до 30 августа движение транспорта закроют на улице Новой от пересечения с улицей Циолковского до пересечения с улицей Горького. Причина — проведение капитального ремонта теплосетей.
Общественный транспорт будет ходить по измененной схеме движения:
Автобусы
- №№ 4, 6, 17, 20 при движении от остановки «Кальное» будут следовать по Касимовскому шоссе, улице Грибоедова, улице Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.
Маршрутки
- №№ 32, 33, 77, 96, 98 при движении от остановки «Автобусный парк» будут следовать по улице Новой, улице Лермонтова, улице Электрозаводской, улице Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- №№ 47, 53 при движении от остановки «Площадь Театральная» будут следовать по улице Циолковского, улице Электрозаводской, улице Лермонтова, далее по своим маршрутам.