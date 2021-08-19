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Появились кадры с места ДТП на улице Циолковского в Рязани
Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Появились кадры с места ДТП на улице Циолковского в Рязани. Там легковушка сбила 57-летнюю местную жительницу. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает региональное управление МВД.

Авария случилась в среду, 18 августа, примерно в 7.04 вблизи дома № 18 по улице Циолковского. По предварительной информации, 69-летний рязанец на Kia Rio сбил 57-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Рязанка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.