В Рязани ищут родственников потерявшегося пенсионера

Мужчину обнаружили на улице Юннатов около дома № 12. Предположительно мужчину зовут Анатолий Сергеевич, живет он по адресу улица Урицкого, дом № 27.

В среду, 18 августа, на улице Юннатов около дома № 12 нашли пенсионера. Мужчине было плохо с сердцем, прохожие вызвали скорую помощь, которая отвезла его в ОКБ.

Пенсионер сообщил, что не помнит как его зовут и где он живет. Предположительно мужчину зовут Анатолий Сергеевич, живет он по адресу улица Урицкого, дом № 27.

Всех, кто что-то знает о пенсионере или о его родственниках, просят обращаться к Полине, которая его нашла.