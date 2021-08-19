В России отменят обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Изменения в законодательства, касающиеся правил оформления полиса ОСАГО вступают в силу с 29 августа 2021 года.

В России отменят обязательный техосмотр для получения ОСАГО. Об этом сообщили на сайте Центробанка.

С 29 августа 2021 года вступают в силу изменения в законодательства, касающиеся правил оформления полиса ОСАГО. Так, для получения страховки отменяется обязательный техосмотр.

«Это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и будет способствовать повышению доступности ОСАГО», — говорится в сообщении.

Расторгать или изменять договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии, автовладельцы теперь смогут дистанционно.

Также с 29 августа электронные договора ОСАГО начнут действовать в день его заключения.

Ранее сообщалось, что изменения вступят в силу с 22 августа 2021 года.