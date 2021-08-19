В полиции рассказали подробности ДТП на улице Интернациональной

В результате происшествия водитель получила травмы, ей оказали медпомощь.

В полиции рассказали подробности ДТП на улице Интернациональной.

Авария произошла в среду, 18 августа. В 19:00, около дома № 22 на улице Интернациональной. 55-летняя жительница Дядькова на Volkswagen Polo не справилась с управлением и наехала на ограждение тротуара.

В результате происшествия водитель получила травмы, ей оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее очевидцы аварии в соцсетях сообщили, что водитель была пьяная. В ГИБДД уточнили, что водитель отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.