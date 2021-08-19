В Касимовском районе задержали подростка на мопеде без «прав»

На мопеде не было государственного регистрационного знака, чем он привлек внимание патрульных ДПС.

В Касимовском районе задержали подростка на мопеде без «прав». Об этом сообщает региональное управление МВД.

Несовершеннолетнего нарушителя заметил патруль ДПС в четверг, 19 августа, примерно в 13.05 на одной из улиц в деревне Лощинино. Подросток ехал на мопеде «Альфа» без государственного регистрационного знака. В ходе проверки документов выяснилось, что у 14-летнего водителя нет права на управление транспортным средством.

Нарушителя отстранили от управления мопедом и передали его в отдел участковых уполномоченных полиции.