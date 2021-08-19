В Касимовском районе пострадал водитель перевернувшейся машины
В четверг, 19 августа, водитель на Hyundai не справился с управлением и перевернулся около поселка Гусь-Железный.
В Касимовском районе пострадал водитель перевернувшейся машины. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В четверг, 19 августа, 73-летний москвич на Hyundai не справился с управлением, зацепил обочину и перевернулся около поселка Гусь-Железный.
В результате ДТП водитель обращался за медицинской помощью. Проводится проверка.