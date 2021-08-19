В Касимове мужчина угрожал убить соседку за отказ поделиться сигаретой

Конфликт пресекли сотрудники полиции.

Касимовские полицейские пресекли конфликт, который разгорелся в одном из общежитий. Подробности в четверг, 19 августа, приводит региональное управление МВД.

Инцидент произошел между 42-летним жителем Республики Мордовия, который в последнее время проживает в Касимове, и его соседкой — 32-летней местной жительницей. Последняя отказала мужчине поделиться с ним сигаретой с упреком, что ему надо самому зарабатывать на них. Разгорелась словесная ссора, в ходе которой мужчина схватил молоток и пригрозил убийством женщине.

Конфликт пресекли полицейские, которых вызвали другие жители общежития.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде принудительных работ сроком до двух лет, либо лишение свободы на этот же срок.