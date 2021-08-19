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В Горроще водитель грузовой «ГАЗели» сломал выездные ворота во дворе
Мужчина не дождался когда выездные ворота откроются и сломал их руками.

В Горроще водитель грузовой «ГАЗели» сломал выездные ворота во дворе. Видео разместили очевидцы в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Инцидент произошел во вторник, 17 августа, в 23:43 во дворе дома № 49 по улице Гоголя. На кадрах видно, что «ГАЗель» подъезжает к воротам, чтобы выехать из двора. Не дождавшись, когда они откроются, водитель через несколько минут выходит из машины и ломает ворота, открывая их руками.