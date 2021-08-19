В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29
Истребитель разбился на территории полигона Ашулук в безлюдном месте. Он выполнял плановый полет без боекомплекта. Пилот погиб.
В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Об этом
Истребитель разбился на территории полигона Ашулук в безлюдном месте. Он выполнял плановый полет без боекомплекта.
В ведомстве подтвердили, что пилот самолета погиб.
Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию главного командования воздушно-космческих сил.
Ранее на аэродроме Кубинка в Подмосковье разбился опытный самолет Ил-122 В. На борту находились три человека, все они погибли.