В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29

Истребитель разбился на территории полигона Ашулук в безлюдном месте. Он выполнял плановый полет без боекомплекта. Пилот погиб.

В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного федерального округа.

Истребитель разбился на территории полигона Ашулук в безлюдном месте. Он выполнял плановый полет без боекомплекта.

В ведомстве подтвердили, что пилот самолета погиб.

Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию главного командования воздушно-космческих сил.

Ранее на аэродроме Кубинка в Подмосковье разбился опытный самолет Ил-122 В. На борту находились три человека, все они погибли.