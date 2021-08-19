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Учебный год в российских школах начнется в очном формате
Детский омбудсмен рассказала, образовательные учреждения готовы выполнить требования, предъявляемые в связи с пандемией.

Учебный год в российских школах начнется в очном формате. Об этом пишет РИА Новости.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что образовательные учреждения готовы выполнить требования, предъявляемые в связи с пандемией.

«Мы с министром просвещения буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет — 1 сентября все дети должны пойти в школу», — сказала она.

Из-за пандемии в школах вводился ряд требований — усиление уборки, закрепление за каждым классом своего кабинета, бесконтактная термометрия, антисептик с дозатором в помещениях, свое время начала уроков для каждого класса и так далее.

Отмечается также, что к лету 2021 года практически все школы вернулись к очному формату.