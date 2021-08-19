У рязанских водителей вновь проверят «тонировку»

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что грозит нарушителям.

В Рязанской области пройдут рейды по выявлению нарушителей с тонированными стеклами. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что в настоящее время разрешено применять тонированные ветровые и передние боковые стекла, светопропускная способность которых должна составлять не менее 70%. Однако на стеклах не должны быть предметы, ограничивающие обзорность: шторки, жалюзи и другие предметы. За это грозит административный штраф в размере 500 рублей.

«Кроме того, если водитель ввиду разных причин отказывается устранить допущенные нарушения на месте, сотрудником ГИБДД такому водителю выдается требование о прекращении административного правонарушения. Согласно выданному требованию водитель должен устранить „тонировку“, либо отказаться от использования автомобиля. В случаях, когда водитель не выполняет законное требование сотрудника полиции — он привлекается к административной ответственности», — отметили в ведомстве.