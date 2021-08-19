Сбитый троллейбусом в Приокском рязанец скрылся в места ДТП

Пострадавший скрылся с места ДТП до приезда сотрудников ДПС.

Появились подробности ДТП с участием троллейбуса в Приокском. Официальный комментарий в четверг, 19 августа, дала пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась во вторник, 17 августа, примерно в 20.20 вблизи дома № 56 на улице Октябрьской. По предварительной информации, 60-летний водитель троллейбуса сбил пешехода. Как сообщили в рязанской полиции, пострадавший скрылся с места ДТП до приезда сотрудников ДПС.

Ранее о происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Автор отметил, что мужчина, которого сбили, находился в компании. После аварии он находился без сознания, на месте работала скорая.