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Сбитый троллейбусом в Приокском рязанец скрылся в места ДТП
Пострадавший скрылся с места ДТП до приезда сотрудников ДПС.

Появились подробности ДТП с участием троллейбуса в Приокском. Официальный комментарий в четверг, 19 августа, дала пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась во вторник, 17 августа, примерно в 20.20 вблизи дома № 56 на улице Октябрьской. По предварительной информации, 60-летний водитель троллейбуса сбил пешехода. Как сообщили в рязанской полиции, пострадавший скрылся с места ДТП до приезда сотрудников ДПС.

Ранее о происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Автор отметил, что мужчина, которого сбили, находился в компании. После аварии он находился без сознания, на месте работала скорая.