Рязанское предприятие пыталось обмануть таможню на 2,3 миллиона рублей

Организация перевозила через таможню продукцию под видом беспошлинной. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК.

Рязанское предприятие пыталось обмануть таможню на 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе тульской таможни.

Сотрудники раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе лома цветных металлов.

Организация, зарегистрированная в Рязани, перевозила более 1 000 тонн товара под видом отходов, содержащих медные сплавы. Вывозная пошлина на такой вид продукции нулевая. В действительности через границу перевозили «нелегированные медные отходы и лом», «отходы и лом медно-цинкового сплава (латунь)», «отходы прочих медных сплавов», у которых вывозная пошлина составляет 10 процентов.

Выяснилось, что организация не заплатила таможенные платежи на сумму 2,26 млн рублей.