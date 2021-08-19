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Рязанские полицейские раскрыли кражу смартфона из кафе у железнодорожного вокзала
Виновника нашли по данным банковской карты.

Рязанские полицейские раскрыли кражу смартфона у одного из жителей области. Подробности в четверг, 19 августа, приводит региональное УМВД.

42-летний житель поселка Старожилово обратился в отделение полиции с заявлением о пропаже смартфона. Мужчина рассказал, что последний раз перед пропажей пользовался смартфоном в кафе у железнодорожного вокзала в Рязани. Он перекусил, а когда вышел на улицу понял, что забыл телефон. Вернувшись обратно его не обнаружил.

С помощью видеокамер выяснилось, что к краже причастен человек, стоявший сзади потерпевшего в кафе. Он увидел, что мужчина оставил телефон на стойке кафе и отошел. Тогда злоумышленник забрал чужое имущество. Вора нашли по данным банковской карты, которой он расплатился за еду в кафе. Им оказался 43-летний рязанец.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.