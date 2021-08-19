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Рязанские полицейские поймали иностранца с крупной партией героина
Мужчину задержали при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром».

Рязанские полицейские поймали иностранца с крупной партией героина. Подробности приводит региональное управление МВД.

Оперативники задержали 24-летнего уроженца одной из стран Средней Азии при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром». Выяснилось, что молодой человек проживает в Москве, но в Рязань приезжал уже неоднократно с целью закладки наркотиков в тайники. При личном досмотре у него обнаружили более ста «закладок» с героином общим объемом 575 граммов.

Также выяснилось, что иностранец успел сделать тайник на территории Московской области с оптовой партией героина, предназначенной для поставки в Рязань. На месте оперативники обнаружили сверток с наркотиком массой один килограмм 668 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время он заключен под стражу.