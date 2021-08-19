В Рязанской области на месте террикон предложили создать «Красную поляну»

По замыслу авторов, в Центре экстремальных видов спорта зимой можно заниматься горными лыжами и сноубордом, а летом — маунтинбайком, горным мотокроссом и другие активностями.

Рязанцы предложили идею создать свою «Красную поляну». Своей мыслью поделился рязанец Андрей Серегин в четверг, 19 августа, в социальных сетях.

Он предложил создать Центр экстремальных видов спорта, где зимой можно заниматься горными лыжами и сноубордом, а летом — маунтинбайком, горным мотокроссом и другими активностями. В рязанской «Красной поляне», по замыслу автора, все маршруты и трассы разработаны для разных возрастов, а также есть пешеходные тропы. Также на месте предложено поместить сопутствующую инфраструктуру: отели, кафе, смотровые площадки и музей, посвященный горному делу.

Сделать этот центр он предложил на месте заброшенных террикон, что находятся на юго-западе Рязанской области, между Скопинским и Милославским районами.

«Такая вот рязанская „Красная поляна“ вырисовывается относительно недалеко от Москвы…», — заключил рязанец.

Видео Алексей Авданькин