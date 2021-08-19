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Россиян предупредили о масштабной волне заболеваемости гриппом
По сравнению с прошлым годом заболевших гриппом будет больше.

Россиян предупредили о масштабной волне заболеваемости гриппом. Соответствующее заявление сделал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

По сравнению с прошлым годом, отметил эксперт, заболевших гриппом будет больше.

Николай Крючков пояснил, что из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, осенью 2020 года реже обычного фиксировались случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Однако специалист отметил, что показатели заболеваемости все равно будут ниже, чем в обычный, доковидный сезон.

Чтобы снизить риск заболевания, Крючков рекомендовал россиянам вакцинироваться от гриппа. Сделать это нужно как можно быстрее. Он подчеркнул, что особенно важна прививка для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Также врач посоветовал вакцинировать детей, поскольку для них грипп более опасен, чем для взрослых.