«Почта России» прокомментировала информацию о закрытом отделении в Рыбном и выброшенных посылках

В пресс-службе сообщили, что из-за нехватки персонала отделение работает по сокращенному графику, в районе работают почтальоны, а коробки на фото — неубранный мусор.

В среду, 19 августа, в соцсетях появилась информация, что почтовое отделение в Рыбном не работает уже третий месяц, а привезенные посылки выбросили рядом с закрытой дверью.

В пресс-службе АО «Почта России» рассказали, что из-за нехватки персонала отделение временно работает по сокращенному графику — вторник, среда, пятница с 09:30 до 15:00, суббота с 09:30 до 13:00. Жителей обслуживают сотрудники из других отделений. После укомплектования отделение вернется к обычному режиму работы.

В организации отметили, что письма, пенсии и посылки разносят по домам почтальоны. Они также могут принять платеж за услуги связи, ЖКХ, электроэнергии, оформить подписку на периодические издания. Ряд почтовых услуг можно получить онлайн на официальном сайте .

Также в компании прокомментировали фото коробок, лежащих перед входом в отделение.

«На фото мусор (в основном пустые коробки). Спасибо, что обратили наше внимание, мы их уберем в ближайшее время. С теми, кто их вынес и не утилизировал, проведем профилактическую беседу. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.