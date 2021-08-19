Патрушев: у России нет предпосылок для ввода войск в Афганистан

Патрушев подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия» рассказал о позиции России в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане.

Патрушев подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане.

«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза уточнил, что приоритетная задача сейчас — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, а также от контрабанды оружия и наркоторговли.

Ранее сообщалось, что Талибан* (запрещенная в России террористическая организация) объявил об установлении контроля над Афганистаном. Президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

*Запрещенная в России террористическая организация