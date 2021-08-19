Николай Любимов пообещал бюджетную поддержку 50-ти общественным молодежным проектам

Во время рабочей поездки в Спасский район в Спасске-Рязанском губернатор осмотрел ряд социальных учреждений и объектов благоустройства, а также молодежную творческую площадку «Кино под открытым небом», где пообщался с молодыми активистами муниципального образования.

Во время рабочей поездки в Спасский район в Спасске-Рязанском губернатор осмотрел ряд социальных учреждений и объектов благоустройства, а также молодежную творческую площадку «Кино под открытым небом», где пообщался с молодыми активистами муниципального образования.

Площадку создали на средства федерального гранта в размере 1,2 млн рублей. Его выиграла в 2020 году на всероссийском конкурсе волонтерских инициатив «Доброволец России» активист региональной общественной организации «Российский союз молодежи» Алина Данилова, руководитель сектора молодежной политики управления образования администрации Спасского района.

Для обустройства творческой площадки на средства гранта приобрели техническое оборудование для кинопоказов, мягкие кресла, а также другой досуговый инвентарь.

В летний период площадка регулярно работает у дома культуры, зимой мероприятия проводят на базе центра дополнительного образования. На площадке волонтеры проводят кинопоказы, интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, спортивные соревнования, турниры по киберспорту и городские праздники.

Николай Любимов положительно оценил активную многогранную работу, которую ведет молодежь района, креативные проекты, которые удается воплощать в жизнь, в конкретные полезные дела.

«Молодцы. Уверен, у вас получится еще многое сделать. Мы со своей стороны всегда готовы оказывать вам необходимую поддержку, — сказал Николай Любимов. — Такие творческие молодежные площадки реально нужны. Они востребованы и помогают ребятам всесторонне развиваться, проявлять себя, заниматься спортом, музыкой, культурно отдыхать. Важно, чтобы регион, ваша малая родина менялась так, чтобы молодым здесь хотелось оставаться жить, чтобы были рабочие места, велось благоустройство. Для этого нужно еще серьезно постараться. Будем вместе этого добиваться».

Губернатор отметил, что все конструктивные предложения по улучшению качества жизни людей всегда получают поддержку региона. «В ближайшее время не менее 50-ти общественных молодежных проектов будут обеспечены бюджетной поддержкой», — подчеркнул Николай Любимов.

По просьбе молодых активистов губернатор также дал интервью молодежному телевидению Спасского района, в котором рассказал о своих студенческих годах и дал ряд полезных советов школьникам и студентам на будущее.