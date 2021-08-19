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Мошенники придумали способ обмана ипотечников
Злоумышленники делают это с помощью поддельных сайтов, похожих на сайты органов государственной власти. Там они предлагают предполагаемым жертва оформить документы для операций с недвижимостью, а потом с их помощью воруют деньги с банковских карт.

Мошенники начали обманывать ипотечников. Об этом заявил директор блока экспертных сервисов BI. ZONE Евгений Волошин в беседе с РИА Новости.

Злоумышленники делают это с помощью поддельных сайтов, похожих на сайты органов государственной власти. Там они предлагают предполагаемым жертва оформить документы для операций с недвижимостью, а потом с их помощью воруют деньги с банковских карт.

«Схема устроена крайне просто: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес нужного участка, далее происходит „поиск запрашиваемого объекта в нужной базе“, затем пользователю предлагается совершить оплату через электронный кошелек, а выписки должны прийти жертве на почту», — рассказал эксперт.

В настоящее время сотрудники компании насчитали 234 таких мошеннических сайта. На них жертвам предлагают получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, реестра прав и кадастрового паспорта. Стоимость таких «услуг» варьируется от 125 рублей до 14 тысяч.

«Согласно нашим данным, регистрация подобных сайтов началась еще в 2020 году: в октябре зарегистрировали 65 доменов, еще 50 появились в ноябре, а с мая по июль 2021 года мы обнаружили 34 ресурса. Такая динамика обусловлена тем, что многие сайты блокируются и злоумышленники вынуждены их восстанавливать для обеспечения нужного количества трафика», — пояснил Евгений Волошин.

Избежать обмана можно, если внимательно следить за названием госоргана в адресной строке. Специалист посоветовал при открытии ссылки проверять наличие префикса HTTPS, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений безопасности. Также стоит обратить внимание на наличие орфографических ошибок на ресурсе — это тоже может быть признаком фишинга. Следует с осторожностью переходить и по ссылкам из контекстной рекламы — нередко злоумышленники покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.